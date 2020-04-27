Мариинская больница получила от студентов средства индивидуальной защиты

Студенты Политеха безвозмездно передали Мариинской больнице, серьезно пострадавшей накануне, средства индивидуальной защиты (СИЗ) в виде 420 защитных экранов и 80 медицинских масок, сообщает сайт Смольного.

Эти предметы произвели центры молодежного творчества посредством 3D-принтеров и лазерных резаков. Отмечается, что 27 апреля больнице передали только первую часть СИЗ и что в общей сложности планируется обеспечить медучреждение пятью тысячами защитных экранов.

Отметим, что накануне стало известно об обнаружении коронавирусной инфекции у около 50 сотрудников Мариинской больницы. Всего же в городе инфицировано COVID-19 свыше трех тысяч граждан.