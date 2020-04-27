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27 апреля, 20:56

Мариинская больница получила от студентов средства индивидуальной защиты

фото ЗакС политика Мариинская больница получила от студентов средства индивидуальной защиты

Студенты Политеха безвозмездно передали Мариинской больнице, серьезно пострадавшей накануне, средства индивидуальной защиты (СИЗ) в виде 420 защитных экранов и 80 медицинских масок, сообщает сайт Смольного.

Эти предметы произвели центры молодежного творчества посредством 3D-принтеров и лазерных резаков. Отмечается, что 27 апреля больнице передали только первую часть СИЗ и что в общей сложности планируется обеспечить медучреждение пятью тысячами защитных экранов.

Отметим, что накануне стало известно об обнаружении коронавирусной инфекции у около 50 сотрудников Мариинской больницы. Всего же в городе инфицировано COVID-19 свыше трех тысяч граждан.

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