Определен новый состав Общественной палаты Петербурга

Две трети членов Общественной палаты Петербурга выбрали оставшуюся часть нового состава организации, сообщили ЗАКС.Ру 27 апреля в пресс-службе палаты. Голосование проходило очно, но с соблюдением мер эпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавируса, уточнили в ОП.

В новый состав Общественный палаты вошел руководитель аппарата организации Андрей Малков, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, директор химико-биологического кластера Университета ИТМО Александр Виноградов, студентка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дарья Шульженко и другие. Всего избран 21 новый член организации.

Напомним, члены Общественной палаты избираются в три этапа: сначала часть состава выбирает Законодательное собрание, затем часть состава - губернатор. После этого обе части нового состава палаты голосуют за представителей общественных организаций, которые также станут членами палаты.

ЗакС 1 апреля выбрал 21 члена палаты. Среди них - бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Кучерявый, экс-министр экономического развития Карелии Валентин Чмиль, настоятель буддийского храма в городе Буда Бадмаев, протоиерей Петр Мухин, настоятель Санкт-Петербургской соборной мечети Равиль Панчеев, главный редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих, глава театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб. Также парламент утвердил в качестве представителей палаты бывших муниципальных депутатов Светлану Северенкову (МО "Юго-Запад") и Валерия Солдунова (МО "Сосновая поляна").

Губернатор список из 21 человека, которые станут членами палаты, утвердил 3 апреля. Выбор главы города пал на главу НИУ ВШЭ в Петербурге Александра Ходачека, президента Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" Юрия Бурчакова, председателя правления "Еврейской общины Большой Хоральной Синагоги" Марка Грубарга, ректора Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислава Еремеева.

В новый состав Общественной палаты также выдвигалась бывшая уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова. Ее полномочия как омбудсмена истекли в феврале 2020 года. Кандидатуру Агапитовой в марте рассмотрели на заседании соответствующей комиссии при губернаторе Петербурга, но в состав палаты экс-омбудсмен не вошла.

Фото: Общественная палата Санкт-Петербурга