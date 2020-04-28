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10:25

В "Единой России" предложили штрафовать чиновников за хамство

фото ЗакС политика В "Единой России" предложили штрафовать чиновников за хамство

"Единая Россия" разработала законопроект о наказании для госслужащих за оскорбления, заявил депутат Госдумы, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн в эфире радиостанции "Вести ФМ".

По словам Хинштейна, поправки предлагается внести в статью Кодекса об административных правонарушениях об оскорблении.

"Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", - приводит слова Хинштейна РИА "Новости".

По задумке единороссов, при первом нарушении чиновников предлагается отстранять от работы на срок до года, при повторном – до двух. Также предлагается ввести штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей при первом нарушении, при повторном – от 100 до 150 тысяч.

Идея наказывать чиновников за хамство не нова. В 2019 году Совет при президенте по правам человека собирался предложить поправки, которые установят ответственность для госслужащих за оскорбление граждан. Это предложение тогда поддержал президент Владимир Путин.

 

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