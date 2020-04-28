Количество зараженных коронавирусом в России достигло 93,5 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, число заболевших увеличилось до 93 558, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

В Петербурге за последний день прибавилось 198 зараженных, общее количество увеличилось до 3436. В Москве и Подмосковье – 3075 и 523 новых заболевших соответственно.

В Мурманской области заболели еще 67 человек (всего 1054), в Калининградской – 39 (всего 303), в Ленобласти – 38 (всего 781). В Ненецком автономном округе прибавилось 18 заболевших (всего 29), в Новгородской области – 10 (всего 254), в Коми – 7 (всего 580), в Карелии и Архангельской области – по 6 (всего 60 и 218 соответственно). В Вологодской области 5 новых зараженных (всего 160), в Псковской – 4 (всего 128).

Количество смертей за последние сутки увеличилось на 72 случая, до 867 в общем. Выздоровели за все время 8456 человек.