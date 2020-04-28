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11:18

Петербуржца оштрафовали за попытку сбежать от полиции со школьной площадки

фото ЗакС политика Петербуржца оштрафовали за попытку сбежать от полиции со школьной площадки

Колпинский суд Петербурга оштрафовал Дельдара Баландина на тысячу рублей за попытку бегства от полиции при задержании, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В отношении Баландина был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции). 22 апреля он находился на спортивной площадке у гимназии в Колпино, несмотря на запрет посещать их, установленный в рамках режима самоизоляции.

Оказалось, что у Баландина не было при себе документов и полицейские решили доставить его в отдел полиции для установления личности. На выходе с площадки Баландин вырвался и побежал в направлении дома, на требования остановиться не реагировал, чем, указано в протоколе, воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудников полиции.

Баландин признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он побежал, потому что испугался.

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