"ОНФ.Помощь": Около 90% запросов касаются коронавируса

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Петербурге Андрей Рябоконь на пресс-конференции в ТАСС 28 апреля сообщил, что около 90% поступающих заявлений на оказание поддержки в мобильном приложении "ОНФ.Помощь" касаются коронавируса. Он отметил, что сервис начал принимать такие заявления с марта 2020 года. В настоящий момент уже рассмотрено 10,7 тысяч обращений, рассказал Рябоконь.

По его словам, в "ОНФ.Помощь" действует пять направлений. Самое популярное из них - оказание поддержки пожилым людям во время пандемии коронавируса, уточнил Рябоконь. В частности, им требуется доставка продуктов, лекарств и оплата услуг ЖКХ, пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ. Он добавил, что также в категориях - поддержка предпринимателей, семей с детьми, медицинских работников и оказание помощи в области трудовых отношений.

Рябоконь рассказал, что основная часть волонтеров, отзывающихся на поступающие обращения, - молодые люди. В частности, участники проекта #МЫВМЕСТЕ.

Напомним, приложение "ОНФ.Помощь" запущено в январе 2020 года. Оно было создано для оказания поддержки ветеранам.

Фото: Общероссийский народный фронт