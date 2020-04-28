18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:10

Вишневский попросил Смольный не наказывать медиков за сообщения о проблемах в медучреждениях

фото ЗакС политика Вишневский попросил Смольный не наказывать медиков за сообщения о проблемах в медучреждениях

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский письменно обратился к вице-губернатору по здравоохранению Олегу Эргашеву с просьбой гарантировать медицинским работникам, сообщающим о проблемах в своей работе, что ни они, ни их главврачи не понесут за это никакого наказания.

По словам парламентария, в социальных сетях и СМИ время от времени появляются сообщения медработнков о нехватке средств индивидуальной защиты, оборудования, организационных трудностях, проблемах с маршрутизацией и других сложностях. 

"Вчера были официально обнародованы данные о заболевании медиков в Мариинской больнице - еще до переключения ее на поступление пациентов с подозрением на коронавирус. До этого я получал от журналистов эту информацию, но без официального подтверждения, поскольку журналисты опасались применения к ним административных мер", - написал "яблочник".

Вишневский отметил, что все, включая органы исполнительной власти, заинтересованы в получении оперативной и точной информации. Также депутат попросил Смольный ежедневно публиковать более полные данные о ситуации с коронавирусом в городе, включая цифры поступивших за сутки в ту или иную больницу, работающую с зараженными COVID-19; находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии; подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких и так далее.

Подобную статистику представляют главные врачи московских больниц. В Петербурге оперативный штаб ограничивается общими данными по городу о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией, умерших от нее и выздоровевших, а также сообщает о количестве обследованных за сутки и находящихся на карантине и рассказывает о звонках, поступающих на горячую линию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:53 До конца года капитально отремонтируют ближайший к Невскому участок Фонтанки

19:45 Путин ответил критикам: вспомнил про древнюю Спарту, Джека Лондона и генетический код

19:08 Гудков сравнил режим самоизоляции с домашним арестом

19:04 Пивоваров: Пандемия показала, что нужно требовать перераспределения бюджета

18:47 Макаров призвал волонтеров "Единой России" не забыть о блокадниках в День Победы

18:33 Муниципал: Войтановский: Сайт "Лиговки-Ямской" взломали

18:26 Смольный передумал отслеживать неизолировавшихся пенсионеров по проездным

18:25 В Петербурге до лета продлили противопожарный режим

18:11 Смольный выделил 600 млн рублей на выплаты соблюдающим самоизоляцию пенсионерам

18:05 Президент поручил правительству подготовить новый пакет мер поддержки бизнеса

17:55 Экологи пожаловались на свалку под Ломоносовом

17:51 Путин продлил "нерабочий период" до 12 мая

17:48 Путин предложил отмечать День работника скорой помощи 28 апреля

17:43 Путин поручил разобраться с дефицитом защитных средств для врачей

17:30 В Петербурге начали продавать онлайн автомобили с доставкой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru