Вишневский попросил Смольный не наказывать медиков за сообщения о проблемах в медучреждениях

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский письменно обратился к вице-губернатору по здравоохранению Олегу Эргашеву с просьбой гарантировать медицинским работникам, сообщающим о проблемах в своей работе, что ни они, ни их главврачи не понесут за это никакого наказания.

По словам парламентария, в социальных сетях и СМИ время от времени появляются сообщения медработнков о нехватке средств индивидуальной защиты, оборудования, организационных трудностях, проблемах с маршрутизацией и других сложностях.

"Вчера были официально обнародованы данные о заболевании медиков в Мариинской больнице - еще до переключения ее на поступление пациентов с подозрением на коронавирус. До этого я получал от журналистов эту информацию, но без официального подтверждения, поскольку журналисты опасались применения к ним административных мер", - написал "яблочник".

Вишневский отметил, что все, включая органы исполнительной власти, заинтересованы в получении оперативной и точной информации. Также депутат попросил Смольный ежедневно публиковать более полные данные о ситуации с коронавирусом в городе, включая цифры поступивших за сутки в ту или иную больницу, работающую с зараженными COVID-19; находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии; подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких и так далее.

Подобную статистику представляют главные врачи московских больниц. В Петербурге оперативный штаб ограничивается общими данными по городу о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией, умерших от нее и выздоровевших, а также сообщает о количестве обследованных за сутки и находящихся на карантине и рассказывает о звонках, поступающих на горячую линию.

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