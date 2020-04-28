Медведев призвал единороссов поделиться зарплатой с врачами

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, возглавляющий "Единую Россию", дал своим однопартийцам наставление. По мнению Медведева, в нынешних тяжелых экономических условиях было бы правильно, если бы единороссы передали хотя бы одну месячную зарплату врачам, борющимся с пандемией коронавируса. Свое предложение он распространил на тех своих товарищей, которые представлены в Федеральном собрании и региональных парламентах.

"Это, безусловно, личное решение. Это не повод для какого-то пиара, это просто вопрос ответственности перед избирателями, которые оказали всем нам доверие на выборах", - приводит его слова "Интерфакс".

Идею поддержал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, сказавший, что эти деньги нужно потратить на покупку гаджетов детям на дистанционном обучении и на средства индивидуальной защиты для медучреждений.

Средняя зарплата депутата Госдумы составляет порядка 350 тысяч рублей в месяц.