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14:47

Суд объединил иски против запретов на посещение парков и на массовые мероприятия в одно производство

фото ЗакС политика Суд объединил иски против запретов на посещение парков и на массовые мероприятия в одно производство

Санкт-Петербургский городской суд объединил в одно производство два иска к правительству города об оспаривании частей постановления властей, которое ввело запреты на посещение парков, детских площадок, организацию массовых мероприятий и другое. Решение принято на заседании 28 апреля. 

Речь идет об иске координатора движения "Весна" Богдана Литвина, а также о заявлении более 20 петербуржцев, среди которых глава реготделения "Яблока" Екатерина Кузнецова, правозащитник Динар Идрисов, активист и экс-кандидат в МО "Ланское" (бывшая "Черная речка") Павел Чупрунов, участники "Бессрочного протеста" и другие. Литвин считает незаконными нормы постановления № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" о запрете посещения парков города и проведение массовых мероприятий. Другой иск также оспаривает ограничение на проведение мероприятий. 

Истцов в суде представляет юрист "Команды 29". Руководитель организации Иван Павлов сообщил, что главная цель не отменить запреты, а придать им законным характер. По его словам, правительство города должно ввести режимы ЧС или ЧП, чтобы ограничение прав граждан приобрело законный статус. В этом же случае легитимным станет компенсация ущерба петербуржцам, отметил юрист. 

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