Работники Балтийского завода требуют выделить им специальный транспорт

Сотрудники Балтийского завода ведут сбор подписей под петицией, в которой они требуют организовать их развозку до станции метро "Василеостровская". В результате принятия карантинных мер пока в настоящее время они вынуждены добираться до метро либо пешком, преодолевая расстояние 2,5 км, либо тратиться на такси. Это объясняется плохой работой автобусов и маршруток, часть которых вообще отменили. Между тем, численность персонала составляет порядка семи тысяч человек.

Рабочие требуют подачи утреннего и вечернего транспорта, в котором проводилась бы регулярная дезинфекция, и напоминают, что поступить таким образом ранее рекомендовал Роспотребнадзор.

"Мы, работники Балтийского завода, вышли на работу во время карантина, так как наше предприятие было внесено в список системообразующих. И потому оно получило право, при соблюдении всех норм безопасности, производить выполнение работ", - говорится в петиции.

По окончании сбора подписей инициаторы передадут петицию руководству завода и в администрацию Василеостровского района.