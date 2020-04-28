Шишлов получил более 300 жалоб от петербуржцев во время режима самоизоляции

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов за апрель получил 352 обращения от граждан в связи с действием режима самоизоляции, сообщается на сайте омбудсмена.

Из общего числа 132 обращения получены за последнюю неделю. По всем жалобам проводятся проверки, в том числе с участием контрольных и надзорных госорганов. Омбудсмен договорился с прокуратурой Петербурга о совместном онлайн-приеме 29 апреля по выявленным проблемам.

Так, после обращений Шишлова в Жилищный комитет и Госжилинспекцию улучшилась ситуация с дезинфекцией подъездов и подвалов. Также он обратился в Роспотребнадзор по поводу граждан, изолированных в пансионате "Заря". В итоге, сообщили в аппарате омбудсмена, теперь пансионат перепрофилируют для приема зараженных коронавирусом, а обсерватором для контактировавших с зараженными здоровых граждан станет пансионат "Балтиец".

Также Шишлов отметил, что вызывает серьезную обеспокоенность попытки давления на медработников, которые публично заявляют о проблемах, и на освещающих эту проблему журналистов. Он напомил, что эпидемия высветила проблемы организации системы здравоохранения, и это приводит к трагическим последствиям: заразившись коронавирусом, умерли семь медработников в Петербурге и медсестра в Ленобласти.

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