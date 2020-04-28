В Петербурге начали продавать онлайн автомобили с доставкой

В Петербурге 28 апреля стартовала такая форма бизнеса, как продажа автомобилей через интернет с доставкой на дом, передает ТАСС со ссылкой на специализированную фирму Carmart.

"Доставка автомобилей осуществляется на адрес покупателя в течение суток в пределах Санкт-Петербурга и 10 км от границы города", - гласит объявление.

Из уже забронированных транспортных средств большая часть пока приходится на новинки. В свою очередь, самая дорогая из зарезервированных машин стоит 6 млн рублей. Руководство сервиса ожидает, что в течение года удастся сбыть таким образом порядка 500 автомобилей.