Экологи пожаловались на свалку под Ломоносовом

Активисты из общественной организации "Зеленый фронт" обнаружили завоз больших объемов строительного мусора на земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в деревне Низино Ломоносовского района. Это послужило поводом для того, чтобы оперативно пожаловаться в надзорные ведомства.

"На месте была выявлена типичная несанкционированная свалка, где за деньги централизованно ведется приемка самого различного мусора и грунта неизвестного класса опасности. Необходимо оперативно остановить незаконную деятельность, пока свалка не разрослась на многие гектары", - оценил "находку" лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Свидетели разрастания свалки зафиксировали целую колонну из грузовых машин, которые интенсивно передвигаются по замусоренной местности. Отмечается, что свалка видна сильно издалека, а на самой ее территории установлены бытовки и шлагбаум.