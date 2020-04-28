В Петербурге до лета продлили противопожарный режим

Действие специального противопожарного режима петербургское правительство продлило до 31 мая включительно, сообщает пресс-служба Смольного.

"В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах", - сказано в тексте постановления, подписанного губернатором.

Как и в апреле, в течение последнего месяца весны гражданам, не работающим на территории лесов и лесопарков, нельзя будет по ним перемещаться. Аналогичный запрет действует в отношении транспортных средств.

Отдельным пунктом чиновники строго запрещают разводить огонь, не получив на это разрешения от МЧС.