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19:53

До конца года капитально отремонтируют ближайший к Невскому участок Фонтанки

фото ЗакС политика До конца года капитально отремонтируют ближайший к Невскому участок Фонтанки

Набережную реки Фонтанки на участке вдоль Дворца творчества юных ожидает капитальный ремонт, о чем сообщает сайт Главгосэкспертизы. Петербургское отделение ведомства выдало положительное заключение на определение стоимости работ.

"Протяженность ремонтируемого участка составит 53,1 метра. Планируется, что продолжительность работ, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, составит 7,5 месяца", - гласит объявление.

По оценке экспертов, дорога на сегодняшний день пребывает "в ограниченно работоспособном состоянии". Специалистов не устраивают просадка гранитной плитки и швы между ее элементами, выпирающие камни мостовой, ржавчина на решетках вдоль воды. За годы эксплуатации также заметно пострадали газоны.

Отрезок набережной между Аничковым мостом и площадью Ломоносова входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

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