18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:29

Несмотря на позицию Беглова, ЗакС выступил за снижение налога на плавучие доки

фото ЗакС политика Несмотря на позицию Беглова, ЗакС выступил за снижение налога на плавучие доки

Законодательное собрание Петербурга на заседании 29 апреля приняло в первом чтении законопроект, вдвое снижающий транспортный налог для владельцев плавучих доков. Авторами идеи вернуться к ставке, действовавшей до 2017 года, стали депутаты Денис Четырбок, Алексей Макаров ("Единая Россия") и Максим Яковлев (ЛДПР).

В пояснительной записке к документу они отметили, что действующий налог в 200 рублей несправедливо повышает денежную нагрузку на небольшие судоремонтные предприятия. Парламентарии заявили, что налоговое бремя необходимо сократить до 100 рублей.

Четырбок отметил, что действующая ставка для петербургских владельцев плавучих доков - самая высокая в стране. Всего в Петербурге, по его словам, находится восемь плавучих доков.

Против идеи снижения налога ранее выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, давший отрицательный отзыв на законопроект. Он указал, что авторы законопроекта из всех объектов транспортного налогооблажения, попадающих под категорию "несамоходные суда", выделили только плавучие доки, хотя необходим "единый объективный критерий" дифференциации налоговой ставки, "применимый в равной степени ко всем элементам" категории. Кроме того, по словам Беглова, депутаты не представили финансово-экономического обоснования своей инициативы. 

Четырбок заявил, что замечания главы города будут устранены ко второму чтению. Он рассказал, что к документу будет подана поправка, согласно которой организациям с плавучими доками на балансе будет предоставлена налоговая льгота. Таким образом, формально снижать ставку только для одного типа судов не придется.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
11:53 Угрозыск задержал замдиректора детдома по подозрению в похищении денег у сироты

11:49 УФАС заподозрил картель при закупках на благоустройство в Петербурге

11:37 "Коммунисты России" решили заполнить соцсети протестными лозунгами к Первомаю

11:29  ЗакС отказался проводить заседание 6 мая

11:22 "Идет война с невидимым врагом": Беглов продлил нерабочий период до 12 мая

11:18 ЗакС Петербурга поддержал очередной законопроект против "наливаек" в многоквартирных домах

11:07 Ходунова сталинской цитатой призвала депутатов к солидарности с оставшимися без работы

10:55 Количество инфицированных COVID-19 россиян приблизилось к ста тысячам

10:45 Смольный получит право перевозки беглых беспризорников по странам СНГ

10:37 Глава МВД просит ЦБ предоставить полиции доступ к банковской тайне

10:29 Несмотря на позицию Беглова, ЗакС выступил за снижение налога на плавучие доки

10:08 Макаров вслед за Путиным напомнил россиянам о генетическом коде

10:07 Треть россиян считают чрезмерными введенные "коронавирусные" ограничения

10:06 Заседание ЗакСа началось с минуты молчания в память о погибших медиках

9:43 В Петербурге открыли центр КТ для пациентов с подозрением на COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru