Глава МВД просит ЦБ предоставить полиции доступ к банковской тайне

Руководитель Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой предоставить полиции доступ к банковской тайне, заключив соответствующее соглашение об информационном взаимодействии между ведомствами, сообщают "Известия".

Колокольцев уверен, что правоохранители слишком медленно получают от банков требуемую информацию, что позволяет преступникам оперативно выводить средства, в том числе, за рубеж. На сегодняшний день у МВД отсутствует четкий механизм получения конфиденциальных банковских документов, кроме того, банки часто отказывают органам МВД в предоставлении необходимых материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов.

В 2018 году МВД требовало внести коррективы в закон "О банках и банковской деятельности", которые бы позволили открыть доступ к таким конфиденциальным документам дознавателям - от экспертов самого МВД до участковых.

В феврале текущего года Колокольцев уже высказывался о том, что Банк России несвоевременно предоставляет силовому ведомству информацию о преступлениях, совершаемых в банковской сфере.