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10:55

Количество инфицированных COVID-19 россиян приблизилось к ста тысячам

фото ЗакС политика Количество инфицированных COVID-19 россиян приблизилось к ста тысячам

За минувшие сутки на территории России выявлен 5841 новый случай заражения COVID-19, информирует оперативный штаб. Таким образом, общее количество инфицированных граждан составляет 99 399 человек.

За день скончались ещё 108 россиян, пораженных коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии погибли 972 человека.

На сегодняшний день в РФ проведено более 3,3 млн лабораторных исследований на COVID-19.

В Северо-Западе ситуация выглядит следующим образом: в Петербурге — +290 зараженных (всего - 3726), в Мурманской области — +70 (всего - 1126), в Ленинградской области — +53 (всего - 834), в Смоленской области — +34, в Калининградской области — +23, в Коми — +14, в Псковской области — +14, в Новгородской области — +12, в Архангельской области — +4, в Вологодской области — +6, в Карелии — +1, в Ненецком автономном округе — +1.

Всего в мире вирус обнаружен у более 3,1 млн человек, погибли - свыше 217 тысяч граждан, излечились - 932 тысячи.

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