"Идет война с невидимым врагом": Беглов продлил нерабочий период до 12 мая

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов, вторя решению Владимира Путина, продлил срок действия нерабочего периода во вверенном ему городе до 12 мая. Видеообращение губернатора опубликовано на его странице "ВКонтакте".

Также он напомнил, что президент утвердил 28 апреля в качестве Дня работника скорой помощи.

"Самый ценный подарок, который может сделать медикам каждый из нас, - это оставаться дома в эти дни и не умножать распространение коронавируса", - призвал Беглов.

На сегодняшний день в реанимации Боткинской больницы лежат четверо врачей с COVID-19.

Кроме того, утреннее заседание в городском Заксобрании началось с минуты молчания в память о медиках, погибших в борьбе с вирусом. В Петербурге и Ленобласти жертвами заболевания стали восемь работников сферы медицины. Это заведующий нейрохирургическим отделением Александровской больницы Алексей Филиппов, его коллега врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, медсестры разных больниц Светлана Давтян, Наталья Рожкова, Елена Суглобова, Мария Тышко, врач скорой помощи Антонина Рында, медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.

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