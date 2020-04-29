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11:49

УФАС заподозрил картель при закупках на благоустройство в Петербурге

фото ЗакС политика УФАС заподозрил картель при закупках на благоустройство в Петербурге

Управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении двух компаний, - ООО "Производственные высоты" и ООО "Прецизионные технологии" - заподозрив их в картельном сговоре при закупках на рынке благоустройства.

Компании участвовали в 31 закупке на проведение работ на различных городских объектах. В том числе – в закупках на установку и окраску ограждений газонов, ремонт и содержание детских площадок, установку малых архитектурных форм, уличной мебели, спортивного игрового оборудования. По итогам заключения контрактов эти две компании получили 41 млн рублей.

ФАС выяснил, что для участия в торгах компании использовали одинаковые IP-адреса, телефоны и электронную почту. Если в торгах участвовали только они, то начальная цена контракта снижалась всего на 0,5% – 1%, если участвовали и другие компании, то снижение достигало 29%.

Заседание комиссии УФАС по рассмотрению дела назначно на 2 июня.

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