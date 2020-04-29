Угрозыск задержал замдиректора детдома по подозрению в похищении денег у сироты

Работники уголовного розыска задержали замдиректора детского дома №70 Калининского района, подозреваемую в хищении денег у подопечных учреждения, передает "Петербургский дневник".

Женщину подозревают в самовольном пользовании банковской картой, принадлежащей обитающему в детдоме инвалиду-сироте.

Установлено, как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, что 140 тысяч рублей сотрудница соцучреждения перевела с карты ребенка на свою, после чего сняла деньги в разных банкоматах. Другие 80 тысяч рублей замдиректора якобы потратила на собственные нужды, пользуясь уже карточкой воспитанника детдома.

Полиция провела дома у подозреваемой обыск, в ходе которого были изъяты ноутбук, флешка, золотые изделия, одежда, косметика, две банковские карты, документы с данными подопечных детдома №70.

Возбуждены дела по ст. УК "Кража" и "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".