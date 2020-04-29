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13:27

Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно

фото ЗакС политика Песков: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле руководствуются пониманием, что невозможно назвать дату окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, передает РИА "Новости".

Так Песков прокомментировал прогноз исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна. Они рассчитали, что вспышка коронавируса в России может закончиться к 19 августа. Он добавил, что за комментариями по этому вопросу в Кремле рекомендуют "звонить в Сингапур".

Ранее Песков заявил, что надеется на возвращение ситуации к норме уже через пару месяцев, и что Россия выйдет на плато по заболеваемости уже к середине мая. На 29 апреля число зараженных коронавирусом россиян превысило 99 тысяч человек.

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