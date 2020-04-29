Экс-пресс-секретарь Навального обвинила Венедиктова в домогательствах: он всё отрицает

Бывшая пресс-секретарь политика Алексея Навального Анна Ведута утверждает, что главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов домогался её. О подобном поведении медиаперсоны поведала также ещё одна девушка, пожелавшая остаться инкогнито. Рассказы обеих приводятся в материале "Русской службы Би-би-си", героем которого и стал Венедиктов.

По словам Ведуты, в 2012 году после ужина в компании работников "Эха" главред радиостанции выказал намерение подвезти девушку до дома. Оказавшись с ней в машине, он якобы начал производить нетривиальные движения руками по её коленям. По приезду к дому, продолжила рассказ Ведута, она "пулей вылетела" из авто, однако метра журналистики это не смутило, и он изъявил желание проводить её непосредственно до квартиры.

"Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать", - поделилась Ведута.

В свою очередь Венедиктов сообщил, что в общении с девушкой никаких недозволенных границ не пересекал: он якобы знал, что Ведута живет с родителями, поэтому попытку прорваться к ней домой не предпринимал.

В домогательствах Венедиктова обвинила и ещё одна особа, пожелавшая остаться неназванной. Она рассказала, что в 2017 году она присутствовала на ужине в петербургском отеле "Гельвеция" и вынуждена была вплотную сидеть рядом с Венедиктовым.

"Мне некуда было рыпнуться, и Венедиктов сначала стал придерживать меня за плечо, будто случайно. Положил руку на ногу, на коленку, потом рука поползла выше, по внутренней стороне бедра", - вспоминает девушка.

Все обозначенные "придирки" главред "Эха" категорически отвергает.

"Я про это ничего не знаю, ничего не помню, пусть девушки рассказывают - это, наверное, приносит им какой-то бенефит. Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моем имени публично наживаться", - парировал медиаменеджер.