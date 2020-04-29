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14:03

В Смольном напомнили о необходимости самоизоляции при поездке на дачу за пределы Ленобласти

фото ЗакС политика В Смольном напомнили о необходимости самоизоляции при поездке на дачу за пределы Ленобласти

Петербуржцы, выезжающие на майские праздники за пределы Ленобласти, должны будут провести две недели на самоизоляции, напомнили в Смольном.

Провести две недели в самоизоляции придется приезжающим в Новгородскую, Псковскую и Вологодскую область. В Псковской области нужно уведомить о своем приезде власти региона по телефонам оперативного информационного центра: 8 (800) 444-10-41 и 299–003.

В Вологодской области нужно не менее чем за сутки оформить цифровой пропуск, заявление можно подать через региональный портал госуслуг. Пропуск нужно предъявить на КПП при въезде в область, в распечатанном виде или на экране смартфона.

Въехать в Карелию можно только через пять специально оборудованных контрольно-пропускных пунктов. Нужно будет заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных, срока и адреса места пребывания, наличия признаков респираторных заболеваний и контактов с заболевшими людьми.

Проехать на дачу в Ленобласти, напомнили в Смольном, можно при условии наличия документов о собственности или договора аренды.

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