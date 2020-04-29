Глава петербургского жилкомсервиса стала фигуранткой 50 уголовных дел за неуплату 101 млн долга

Начальница петербургского ООО "Жилкомсервис №1 Кировского района" стала фигуранткой 50 уголовных дел о неисполнении решений суда и злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности, уведомляет пресс-центр городского управления ФССП.

Согласно решению Арбитража, с руководимого женщиной жилкомсервиса следовало взыскать свыше 101 млн рублей в пользу ПАО "Территориальная генерирующая компания №1". Однако предприимчивая чиновница не спешила погашать долг, организовав вместо этого схему по выводу денежных средств посредством заключения договоров и писем-поручений через ГУП "ВЦКП" и сторонними обслуживающими организациями. Весь процесс был сформирован в обход ведения службы судебных приставов.

Всего, отчитались в ФССП, в отношении гендиректора жилкомсервиса возбуждено 12 уголовных дел за уклонение от погашения кредиторской задолженности и 38 уголовных дел за неисполнение решения суда.