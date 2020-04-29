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14:59

Смольный готов заплатить 7 млн рублей, чтобы разобраться, как прожиточный минимум влияет на МРОТ

фото ЗакС политика Смольный готов заплатить 7 млн рублей, чтобы разобраться, как прожиточный минимум влияет на МРОТ

Комитет по труду и занятости населения Петербурга желает оплатить выполнение научно-исследовательской работы по теме "Определение влияния социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Санкт-Петербурге на размер минимальной заработной платы". Соответствующая закупка с максимальной ценой контракта 7 млн рублей опубликована 29 апреля. 

В техническом задании уточняется, что актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения целевых ориентиров, предусмотренных указом президента России от 25.04.2019 № 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", в том числе по снижению бедности и росту высокопроизводительных рабочих мест, в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Исполнитель среди прочего должен будет оценить влияние изменения ключевых социально-экономических показателей Петербурга на величину прожиточного минимума и размер минимальной заработной платы в период с 2009 по 2019 год. Также потребуется изучить качество уровня жизни населения с учетом изменений МРОТ и выяснить, сколько потребуется средств для сбалансирования бюджета города при установлении иной минимальной зарплаты. Научно-исследовательская работа должна быть готова к 1 декабря 2020 года.

Прожиточный минимум в Петербурге за IV квартал 2019 года составляет 11 499 рублей в расчете на душу населения. Минимальный размер оплаты труда для города на Неве в 2020 году установлен в размере 19 тысяч рублей. 

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