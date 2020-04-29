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16:48

СК начал проверку по факту распространения фейков о двойном гражданстве Мизулиной

фото ЗакС политика СК начал проверку по факту распространения фейков о двойном гражданстве Мизулиной

Сенатор Елена Мизулина пожаловалсь в СК на публикации о якобы имеющемся у неё двойном гражданстве: ведомство начало расследование обстоятельств произошедшего, передает ТАСС

Ещё в январе член Совфеда обратилась в Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку по факту "сознательного распространения фейковой и клеветнической информации".

"Генеральная прокуратура направила эти материалы в МВД России. В ходе проведения проверки ГУ МВД России по г. Москве были установлены признаки преступлений, предусмотренных статьями 128.1 („Клевета") и 319 („Оскорбление представителя власти") УК", - отчиталась ранее Мизулина.

Тиражирование заведомо недостоверной информации, уверена сенатор, - попытка не столько дискредитировать её, сколько весь российский парламент.

"У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах", - подытожила Мизулина.

В ноябре прошлого года ряд СМИ разместили на своих сайтов списки российских депутатов, сенаторов и министров, у которых якобы имеется гражданство в странах НАТО. В перечень попала и Мизулина: утверждалось, что у неё может быть вид на жительство в Бельгии.

17 января 2020 года Telegram-канал "Небожена" опубликовал похожий список, в котором вновь оказалась Мизулина.

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