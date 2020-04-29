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Муниципал

17:44

Депутаты МО "Малая Охта" попросили исключить своего главу из "Единой России"

фото ЗакС политика Депутаты МО "Малая Охта" попросили исключить своего главу из "Единой России"

Группа оппозиционных депутатов муниципального совета МО "Малая Охта" направили письмо спикеру ЗакСа и лидеру петербургского отделения "Единой России" Вячеславу Макаров. Они попросили исключить из рядов партии власти главу муниципалитета Дмитрий Монахова, поведение которого назвали хамским. 

Мундепы утверждают, что Монахов не спешит исполнять решение о сокращении аппарата местного совета, принятое большинством депутатов. В жалобе на имя Макарова указано, что на содержание муниципалитета в настоящее время уходит 37% муниципального бюджета.  

"Таким образом, в муниципалитете сложилась ситуация, когда Глава МО открыто противопоставляет себя Муниципальному Совету и в нарушение законодательства пытается помешать большинству депутатов исполнить свои полномочия. Особенно губительно это в условиях пандемии: пока не представляется возможным делать точные прогнозы, однако уже сейчас можно констатировать, что размер местного бюджета на порядок сократиться", - говорится в письме.

Под обращением подписались девять муниципальных депутатов: восемь представителей "Яблока" и один самовыдвиженец.


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