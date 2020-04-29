Губернатор Подмосковья объявил о выходе региона на "коронавирусное" плато

Глава Подмосковья Андрей Воробьев известил о том, что вверенный ему регион, вероятнее всего, достиг максимальных показателей по уровню заболевания COVID-19: в дальнейшем, по его уверению, уровень инфицирования местных жителей пойдет на спад.

"На плато мы вышли… Наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится", - поделился информацией управленец в эфире телеканала "Россия 1".

При этом, добавил Воробьев, в регионе по-прежнему много госпитализаций, система здравоохранения функционирует в усиленном режиме. В регионе продолжают увеличивать количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Московской области зарегистрировано почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19. От инфекции погибли 90 человек, а излечились - 3989.