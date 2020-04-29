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19:05

Минобороны предложило лишить генералов армии права носить каракулевые шапки

фото ЗакС политика Минобороны предложило лишить генералов армии права носить каракулевые шапки

Министерство обороны предлагает запретить высшему офицерскому составу вооруженных сил носить каракулевые шапки, на проект указа президента обратила внимание "Русская служба Би-би-си".

Сейчас "шапки из каракуля с козырьком" имеют право носить генералы, адмиралы, полковники и капитаны I ранга вооруженных сил России. Вместо этого в случае изменений они будут носить более дешевые меховые шапки. Каракулевые шапки продолжат носить те же чины ФСО и высшие офицеры Росгвардии.

В описании к проекту указа говорится, что документ создан "в целях реализации решения президента о военной форме одежды военнослужащих министерства обороны". В 2014 году армейским генералам и полковникам запретили носить папахи.

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