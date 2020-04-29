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19:31

"Наблюдатели Петербурга" обратились в ЦИК из-за нежелания Горизбиркома включать их членов в новые ТИК

фото ЗакС политика "Наблюдатели Петербурга" обратились в ЦИК из-за нежелания Горизбиркома включать их членов в новые ТИК

Общественная организация "Наблюдатели Петербурга" 29 апреля опубликовала открытое письмо к Центральной избирательной комиссии и Санкт-Петербургской избирательной комиссии о формировании новых территориальных избиркомов. Наблюдатели сообщили, что предложили по одному своему представителю в 10 формируемых ТИКов, но рабочая группа Горизбиркома не рекомендовала ни одного из них включить в состав комиссий. 

"Общественная организация "Наблюдатели Петербурга" полагает, что часть принятых рабочей группой СПбИК решений были продиктованы негласными и недокументированными доводами и не были основаны на  объективной информации о предложенных кандидатурах," - заявила общественная организация.

Наблюдатели добавили, что также рабочая группа не учитывала критерии методических рекомендаций о порядке формирования нижестоящих комиссий, которые утверждены Центризбиркомом. В разговоре с ЗАКС.Ру представитель "Наблюдателей Петербурга" и кандидатка в состав ТИК №31 Галина Культиасова сообщила, что среди критериев в методических рекомендациях указаны опыт работы, образование в области юридических наук или информационных технологий, преемственность и молодой возраст. По этим условиям часть кандидатов от "наблюдателей" объективно проходят в состав территориальных избиркомов, отметила Культиасова. По ее мнению, Горизбирком не хочет создавать прецедент, когда субъектом выдвижения в члены комиссии стали "Наблюдатели Петербурга". Это связано с тем, что на представителей "наблюдателей" сложнее оказывать давление, считает Культиасова:

- Очевидно, что это независимые люди, на которых сложно влиять, и сложно сделать что-то для того, чтобы выборы были с соответствующим результатам.

Она добавила, что наблюдатели уже направили свои обращения в Центризбирком и ГИК.

Напомним, с 12 марта по 15 апреля Горизбирком принимал заявления от политических и общественных объединений по кандидатурам в ТИКи №№ 31–33, 41–43, 54, 55, 59, 64. В каждой комиссии должно быть по 13 членов, а полномочия их будут действовать с 2020 года по 2025 год. Заседание по утверждению состава новых территориальных комиссий назначено на 30 апреля.

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