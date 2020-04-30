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9:41

Бастрыкин учредил женский совет при СК

фото ЗакС политика Бастрыкин учредил женский совет при СК

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин издал распоряжение об учреждении при ведомстве женского совета, информирует "Фонтанка"

В документах отмечается, что дамская коалиция организуется "в целях реализации, культурных и духовно-нравственных потребностей" работников Следкома. Ожидается, что женский совет поможет руководству ведомства поддерживать "благоприятный морально-психологический климат" в коллективе и даже семьях сотрудников.

Преференции при вступлении в сообщество будут отданы сотрудницам СК, имеющим троих и более детей, многодетным женам сотрудников-мужчин, а также вдовам.

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