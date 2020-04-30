В Копорье "черные археологи" разрушили захоронения XVI века

Региональное управление Следственного комитета по Ленобласти проводит проверку по факту разрушения старинных каменных крестов на кладбище XVI века, расположенном в Копорье, уведомляет "Интерфакс".

В могилах покоятся останки строителей, которые в шестнадцатом веке занимались реконструкцией крепости, а также членов их семей. Исследователь старинных захоронений в беседе со следователями заявил, что к повреждениям крестов могут быть причастны "черные археологи", промышляющие незаконными раскопками.

На сегодняшний день сотрудники СК допрашивают работников администрации Копорского сельского поселения, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установить лиц, повинных в разрушениях.

Ранее, напомним, глава Следкома Александр Бастрыкин поручил подробно изучить обстоятельства недобросовестной реставрации исторической крепости в Копорье; возбуждено уголовное дело об оказании услуги, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).