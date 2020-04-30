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10:43

В РФ зафиксировано 7099 новых случаев заражения COVID-19

фото ЗакС политика В РФ зафиксировано 7099 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории России побит рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - плюс 7099 заболевших, информирует оперативный штаб. Общее количество заразившихся достигло отметки 106 498 человек.

С начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 1073 человека (+101 летальный исход за сутки), излечились - 11 619.

В Северо-Западе ситуация сложилась следующим образом:  в Северной столицей — +336 человек (всего - 4062; умерли - 29), в Мурманской области — +101 (всего - 1227), в Ленинградской области — + 51 (всего - 885), Калининградской области — +32, в Смоленской области — 26, в Архангельской области — 13, в Новгородской области — 13, в Коми — 10, в Вологодской области — 7, в Псковской области — 7, в Карелии — 3, в Ненецком автономном округе — 3.

Кроме того, на сегодняшний день в мире зафиксировано почти 3,2 млн инфицирования COVID-19, скончались - более 227 тысяч человек.

 

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