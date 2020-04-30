Смольный предложил почти вдвое увеличить дефицит бюджета Петербурга

Комитет финансов опубликовал на своем сайте проект корректировки бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Доходную часть казны предложено сократить с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей. Расходную - с 727,7 до 677,1 млрд рублей. Дефицит бюджета таким образом составит 104 млрд вместо 52,7 млрд рублей, указанных в действующей редакции документа.

Верхний предел государственного внутреннего долга предложено установить на уровне 131,8 млрд рублей. Сейчас он составляет 107 млрд. Объем адресной инвестиционной программы планируется уменьшить со 101 млрд до 67,6 млрд рублей.

Проект постановления о корректировк бюджета будет находиться на экспертизе до 12 мая. После этого его внесут в Законодательное собрание.