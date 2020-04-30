18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:49

На главу штаба Навального в Архангельске составили протокол о пропаганде наркотиков

фото ЗакС политика На главу штаба Навального в Архангельске составили протокол о пропаганде наркотиков

Полицейские составили в отношении координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова протокол по ч. 1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств), передает "7х7".

Протокол составило управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Архангельской области. В нем указано, что Боровиков на своей странице во "ВКонтакте" разместил фотографии и видео с изображением листьев и кустов конопли, что "формирует у подростков положительное отношение к наркотикам".

Сам Боровиков сообщил, что не знает, какие именно материалы стали поводом для возбуждения дела. По его словам, теоретически это могут быть разве что юмористические видеоролики типа Comedy Club, последний из которых был добавлен в 2015 году.

Боровикова в сентябре 2019 года приговорили к 400 часам обязательных работ по по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) – так называемой "дадинской" статье. Он активно выступает против строительства мусорного полигона в Шиесе, до этого его штрафовали за участие в акциях "Он нам не царь" и против повышения пенсионного возраста в 2018 году.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:31 "Особых иллюзий не было": Вишневский поставил "тройку с минусом" ответу Беглова о помощи населению

16:23 В Смольном допустили отмену "Алых парусов"

15:51 Кабмин выделил Петербургу почти 800 млн рублей на борьбу с коронавирусом

15:26 Почти 340 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом

15:03 В Петербурге для признания медработников пострадавшими при лечении COVID-19 будут проводить расследования

14:52 Верховный суд разъяснил порядок наказания за фейки о коронавирусе

14:48 Областные Пикалёво и Первомайское закрыли на карантин

14:24 В Петербурге более 250 медиков лечатся от COVID-19

14:07 Смольный планирует выделить на здравоохранение 2,7 млрд рублей в рамках корректировки бюджета

14:05 Фигуранта "московского дела" Малышевского этапировали в колонию в Удмуртии

13:58 Открытие главного храма ВС РФ перенесут на более поздний срок

13:30 "Левада": 48% россиян не одобряют "антикоронавирусные" меры президента

13:25 Штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге рассчитывает на стабилизацию ситуации к середине мая

13:22 Горизбирком не включил в состав новых ТИК кандидатов от "Наблюдателей Петербурга"

13:00 Из-за протестного настроя граждан Кремль может перенести голосование по изменению Конституции на декабрь

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru