18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:21

Беглов: Для медиков закупят 750 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты

фото ЗакС политика Беглов: Для медиков закупят 750 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты

Петербургский губернатор Александр Беглов известил о том, что власти города намерены приобрести 750 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты для городских медиков, информирует пресс-служба Смольного.

Также планируется купить 250 кислородных концентраторов (увлажнителей кислорода) для оснащения меучреждений Северной столицы.

Согласно постановлению, подписанному накануне, 29 апреля, Бегловым, на обозначенные цели из резервного фонда правительства Петербурга будет выделено 1 млн 749 тысяч рублей.

Добавим, на сегодняшний день в городе на Неве зафиксировано 336 новых случаев заражения COVID-19. Всего заболевших - 4062 человека, скончались 29 граждан.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:31 "Особых иллюзий не было": Вишневский поставил "тройку с минусом" ответу Беглова о помощи населению

16:23 В Смольном допустили отмену "Алых парусов"

15:51 Кабмин выделил Петербургу почти 800 млн рублей на борьбу с коронавирусом

15:26 Почти 340 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом

15:03 В Петербурге для признания медработников пострадавшими при лечении COVID-19 будут проводить расследования

14:52 Верховный суд разъяснил порядок наказания за фейки о коронавирусе

14:48 Областные Пикалёво и Первомайское закрыли на карантин

14:24 В Петербурге более 250 медиков лечатся от COVID-19

14:07 Смольный планирует выделить на здравоохранение 2,7 млрд рублей в рамках корректировки бюджета

14:05 Фигуранта "московского дела" Малышевского этапировали в колонию в Удмуртии

13:58 Открытие главного храма ВС РФ перенесут на более поздний срок

13:30 "Левада": 48% россиян не одобряют "антикоронавирусные" меры президента

13:25 Штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге рассчитывает на стабилизацию ситуации к середине мая

13:22 Горизбирком не включил в состав новых ТИК кандидатов от "Наблюдателей Петербурга"

13:00 Из-за протестного настроя граждан Кремль может перенести голосование по изменению Конституции на декабрь

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru