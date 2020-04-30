Областные Пикалёво и Первомайское закрыли на карантин

Руководитель Ленобласти Александр Дрозденко распорядился ввести карантинный режим в Пикалёво (Бокситогорский район) и Первомайском (Выборгский район), информирует "Интерфакс".

Начиная с сегодняшнего дня, 30 апреля, в обозначенные населенные пункты запрещается въезд транспорта: исключение составят лишь местные жители, курьеры, служебный автотранспорт. Воспрещается также транзитная остановка.

Приостанавливается также работа общепитов - в том числе, осуществляющих доставку либо работающих на вынос.

Передвигаться разрешается лишь тем гражданам, которые следуют на работу. Выходить из дома можно только в близлежащий магазин, либо для того, чтобы выбросить мусор или выгулять домашнее животное (не боле 100 метров от дома).

Коммунальщикам предписана ежедневная обработка тротуаров, трасс, общественных мест и транспорта антисептиками.

По состоянию на 30 апреля в Ленобласти насчитывается 885 случаев заражения COVID-19.