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15:26

Почти 340 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом

фото ЗакС политика Почти 340 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом

Среди сотрудников Росгвардии выявлено 339 случаев заражения коронавирусом, сообщили представители ведомства.

"На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет", - сообщили в Росгвардии.

35 росгвардейцев выздоровели. 103 человека направлены на лечение в больницы, из них 41 – в медучреждения Минздрава и 62 – в ведомственные больницы Росгвардии. Остальные находятся на домашнем лечении и самоизоляции.

Всего на 30 апреля в России известно о 106,5 тысячах случаях заражения коронавирусом.

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