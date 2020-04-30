Суд прекратил дело петербурженки, изучавшей табличку о запрете на прогулку в парке

Выборгский суд Петербурга прекратил производству по делу Ольги Бурмистровой о нарушении режима самоизоляции, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Протокол был составлен по ч.1 ст.20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Бурмистрову задержали 15 апреля в Шуваловском парке.

Суд установил, что Бурмистрова гуляла с собакой, которая от нее убежала. Женщину задержали у парка, когда она изучала таблички о запрете посещения. Дело прекращено за отсутствием состава правонарушения.