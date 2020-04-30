Единороссы внесли в ЗакС законопроект о Дне работника скорой помощи

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Заксобрания Петербурга законопроект о праздновании 28 апреля Дня работника скорой помощи, сообщили в ЗакСе.

До этого день работников скорой помощи отмечался неофициально. Придать празднику официальный статус ранее предложил президент Владимир Путин во время совещания по ситуации с эпидемией коронавируса с губернаторами и членами правительства 28 апреля.

Единороссы предложили включить День работника скорой помощи в перечень памятных дат Петербурга. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что "эти самоотверженные люди многолетним трудом заслужили право на профессиональный праздник".

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