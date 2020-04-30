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17:46

Единороссы внесли в ЗакС законопроект о Дне работника скорой помощи

фото ЗакС политика Единороссы внесли в ЗакС законопроект о Дне работника скорой помощи

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Заксобрания Петербурга законопроект о праздновании 28 апреля Дня работника скорой помощи, сообщили в ЗакСе.

До этого день работников скорой помощи отмечался неофициально. Придать празднику официальный статус ранее предложил президент Владимир Путин во время совещания по ситуации с эпидемией коронавируса с губернаторами и членами правительства 28 апреля.

Единороссы предложили включить День работника скорой помощи в перечень памятных дат Петербурга. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что "эти самоотверженные люди многолетним трудом заслужили право на профессиональный праздник".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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