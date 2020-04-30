Суд в Калининграде отменил домашний арест оперативнику по делу о подбросе наркотиков

Калининградский областной суд отменил домашний арест полицейскому Роману Яковенко, обвиняемого в подбросе наркотиков студенту Насредину Махмудову, передает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Владислава Филатьева.

Яковенко пока останется под домашним арестом, пока суд первой инстанции не изберет ему меру пресечения снова. Вместе с тем стало известно, что дело в отношении Махмудова по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков) прекратили.

Дело в отношении Яковенко и других оперативников возбудили в апреле. По версии следствия, они подкинули наркотики Махмудову при задержании: тот поехал вместе с приятелем Никитой Зубовым, который хотел устроится в полицию и собирался участвовать в операции по покупке грамма амфетамина.

Из-за комиссии при переводе денег Зубов смог купить только полграмма, при этом у Махмудова изъяли в два раза больше. В отделе оперативники уговорили Махмудова признать вину в обмен на условный срок и, по словам студента, сочинили ему показания.