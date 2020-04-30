Все входящие в Смольный обязаны будут носить медицинские маски

Всем гражданам, желающим войти и пребывать на территории Смольного, отныне необходимо будет носить медицинские маски: копия соответствующего распоряжения оказалась в руках у журналистов "Фонтанки". Указание дано администрацией губернатора Петербурга согласно рекомендациям, установленным ранее городским главой Александром Бегловым.

"В соответствии с постановлением № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (изменения от 24 апреля 2020 года), государственным служащим, как и остальным жителям города, рекомендовано носить маски", - отметили в пресс-службе Смольного.

Днем ранее, 30 апреля, Беглов рекомендовал всем горожанам, выходящим на улицу и находящимся в общественных местах, носить маски.

По последним данным в городе на Неве насчитывается более 4 тысяч граждан, зараженных коронавирусной инфекцией.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.