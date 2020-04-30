Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией, передает телеканал "Россия 24".

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдавал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, соблюдать предписания врачей", - сказал Мишустин.

Он предложил, чтобы его обязанности временно исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов. Путин согласился и сообщил, что указ будет подписан сегодня, 30 апреля.

Мишустин – не первый премьер-министр, заразившийся коронавирусом. В марте им заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В начале апреля его госпитализировали, несколько дней он провел в отделении интенсивной терапии, но в итоге выздоровел, был выписан и недавно вернулся к работе.