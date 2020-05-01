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11:05

За сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у почти 8 тысяч россиян

фото ЗакС политика За сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у почти 8 тысяч россиян

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили еще 7933 россиянина, сообщается на правительственном ресурсе "стопкоронавирус.рф".

Как и прежде, "лидируют" в списке регионов с самой обширной заболеваемостью Москва, Московская область и Петербург.

В Петербурге за прошедшие сутки положительный результат теста на коронавирус обнаружили у еще 349 человек. Таким образом, в городе "активных" больных инфекцией стало 3599 человек. За все время пандемии скончалось, по официальным данным, 33 петербуржца с COVID-19/

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