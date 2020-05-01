Петербуржцев с помощью громкоговорителей попросили провести праздники дома

В честь майских праздников в Петербурге с помощью системы оповещения зачитали новое обращение к жителям и гостям города.

В тексте присутствуют уже ставшие привычными призыв соблюдать режим самоизоляции, напоминание об ответственности за его нарушения, просьба соблюдать личную гигиену, проветривать помещения и обращаться к врачу при первых признаках недомогания.

К этим словам добавилось поздравление и воззвание к сознательности петербуржев. Голос из громкоговорителя поздравил жителей города на Неве с майскими праздниками и призвал провести их дома с семьей и таким образом внести свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Постановление правительства Петербурга №121 от 13 марта 2020 года предписывает строго соблюдать самоизоляцию лицам старше 65 лет. В преддверие майских праздников пенсионерам было позволено уехать на дачу, предоставлены льготы для проезда в одну сторону. Для остальных петербуржцев режим самоизоляции носит рекомендательный характер. Запрещено посещать массовые мероприятия, посещать детские и спортивные площадки, парки. За нарушение этого запрета грозит штраф. Закрыты рестораны общественного питания, кинотеатры, торговые центры и другие заведения. Петербуржцам также с 30 апреля рекомендовано носить маски, защищающие органы дыхания.