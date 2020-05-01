Активиста Евгения Мусина задержали у Зимнего дворца

Политический активист Евгений Мусин сообщил в социальных сетях о своем задержании в центре Петербурга. Полицейские, по его словам, "занялись" им, когда он шел мимо Зимнего дворца, и он насчитал десяток оперативников. Задержание обосновали заявлением в книгу учета сообщений о преступлениях (КУСП).

После задержания его доставили в Василеостровский районный суд. Судить активиста будут по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требвоанию сотрудника полиции) за правонарушение, имевшее место в прошлом, и заседание отложили на 12 мая.

Мусин регулярно выходит на протестные акции, в том числе "метропикеты", и часто бывает задержанным.