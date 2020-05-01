Медведев пообещал усовершенствовать Трудовой кодекс и помочь рабочим по видеосвязи

Руководство партии "Единая Россия" 1 мая провело онлайн-совещание по вопросу защиты прав трудящихся. Лидер партии, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в период пандемии единороссам поступает множество жалоб на увольнение и принуждение к работе в недопустимых условиях.

Было решено провести с 6 по 12 мая неделю дистанционных приемов граждан по вопросам нарушения прав трудящихся и потери работы. Медведев заявил, что готов лично участвовать в этой акции.

"Я окончательно свои навыки юриста еще не утратил и какие-то разумные вещи мог бы порекомендовать", - заявил экс-премьер.

Медведев раскритиковал работу служб занятости и бирж труда, порекомендовав создать в каждом регионе трудовые комиссии с участием представителей региональной власти, служб занятости, профсоюзов и бизнес-объединений.

"Единая Россия" также намерена внести изменения в Трудовой кодекс, в частности, включить в него нормы, обеспечивающие массовую работу в удаленном формате. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, представлявший во время видеосовещания Петербург, заявил, что соответствующую инициативу должна внести в Госдуму партия власти, без участия других депутатов.

"Что касается изменений в трудовое законодательство, есть предложение это отразить в протоколе нашего совещания, что это будет поручение фракции "Единой России" и что это — законодательная инициатива "Единой России", она не должна быть межфракционной", - предложил Турчак.

Медведев эту идею поддержал и предположил, что другие партии тоже сделают попытки использовать тему защиты прав трудящихся "в популистском ключе".

"Но это не значит, что эти партии способны эти решения провести. Такие возможности, уважаемые коллеги, есть только у нас", - добавил лидер "Единой России".

Напомним, из-за действующих в российских регионах ограничительных мер в свзи с распространением коронавируса первомайские акции проходят в онлайн-формате.