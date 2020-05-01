Жители Ольгино борются против промышленной застройки

В Курортном районе местные жители продолжают свою борьбу с ожидающимся созданием в Ольгино промышленной зоны. Они предрекают, что их дома выкупят за минимальную сумму как непригодные для проживания. В своем прогнозе они апеллируют к правительственному постановлению 2006 года.

Петербуржцы всерьез опасаются, что без жилья их оставит строительство на местности асфальтобетонного завода.

Пока жалобы в инстанции разного уровня остаются без ответа.

"Письма на имя президента перенаправлялись в Петербург, откуда приходили лишь отписки", - сетуют активисты.