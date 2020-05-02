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10:34

Собянин подсчитал примерное количество москвичей с COVID-19

фото ЗакС политика Собянин подсчитал примерное количество москвичей с COVID-19

Московский мэр Сергей Собянин представил общественности свою оценку ситуации с коронавирусом во вверенном ему городе. Перенесли и переносят инфекцию COVID-19, по его представлениям, 2 процента жителей столицы.

"И это - минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", - приводит его слова "Интерфакс".

Вместе с подсчетами чиновник отметил, что Москва постоянно совершенствует свою борьбу с пандемией: тесты становятся качественнее, а специализированные медучреждения - открываются.

В столице на сегодняшний день вирус выявлен у 50876 граждан, умерло с ним - 658 человек.

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